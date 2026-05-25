Колумбийский боец служит в батальоне «Пятнашка» с 2023 года

Колумбиец Андрес Фелипе Лоайса Кинтеро с 2023 года участвует в боях в Донбассе в составе батальона «Пятнашка». Он объяснил, почему решил поддержать Россию, сообщает RT .

Боец рассказал, что принял решение после изучения событий, которые предшествовали началу специальной военной операции.

«Я понял, что СВО началась далеко не в 2022 году. Она пришла вместе с событиями 2014-го. Я знаю, что происходило с населением Восточной Украины, что было в Доме профсоюзов, — очень много вещей, которые на Западе пытаются умолчать», — заявил он.

По словам Кинтеро, он не смог остаться в стороне от происходящего в Донбассе и решил отправиться на фронт.

