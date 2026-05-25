7 россиян пострадали: транспорт с туристами врезался в микроавтобус в Анталии

сегодня в 12:21

7 российских туристов пострадали в ДТП в Анталии

В Анталии автобус с туристами врезался в другой микроавтобус. Столкновение произошло лоб в лоб, сообщает РЕН ТВ .

Пострадали 13 человек. Из них семь россиян и шесть граждан Румынии.

Туристы получили травмы различно степени тяжести. Их состояние врачи оценили как хорошее.

Всех пострадавших отправили в больницу для дальнейшего обследования.

