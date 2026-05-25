7 россиян пострадали: транспорт с туристами врезался в микроавтобус в Анталии

7 российских туристов пострадали в ДТП в Анталии
В Анталии автобус с туристами врезался в другой микроавтобус. Столкновение произошло лоб в лоб, сообщает РЕН ТВ.
Пострадали 13 человек. Из них семь россиян и шесть граждан Румынии.
Туристы получили травмы различно степени тяжести. Их состояние врачи оценили как хорошее.
Всех пострадавших отправили в больницу для дальнейшего обследования.
