На обновленном Ленинградском вокзале ускорили мобильный интернет

Компания МТС улучшила качество мобильной связи и интернета на Ленинградском вокзале в Москве, который открылся после реконструкции. Теперь посетители и сотрудники вокзала могут пользоваться мобильным высокоскоростным интернетом, сообщает пресс-служба оператора.

Ленинградский вокзал открылся 22 мая 2026 года после комплексного масштабного ремонта, который включал в себя реставрацию исторического здания, реконструкцию корпусов и комплексную модернизацию инфраструктуры.

К его открытию специалисты оператора установили новое телеком-оборудование стандарта LTE в здании терминала. Оно позволяет пользоваться мобильным интернетом на скорости до 350 Мбит/с и звонить, в том числе, через интернет, на всей территории терминала, включая цокольный этаж, новые зоны ожидания, кассового обслуживания и коворкинга, кафе и технические помещения.

Технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев, которого цитирует пресс-служба, отметил, что специалисты компании улучшили покрытие и емкость сети, не отставая от работ по обновлению и модернизации всех инженерных систем Ленинградского вокзала — одного из крупнейших объектов столичного транспортного каркаса.