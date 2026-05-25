Мощный пожар произошел у станции метро «Щелковская» в Москве
Фото - © Telegram-канал «Мосфид | Новости Москвы»
Сильный пожар произошел вблизи станции метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщает Telegram-канал «Мосфид | Новости Москвы».
На опубликованных кадрах видно, как в небо в районе станции метро поднимаются густые и черные клубы дыма.
Как пишет «МК: срочные новости», загорелся хостел на Монтажной улице.
Очаг возгорания находится на втором этаже. Людей эвакуируют.
