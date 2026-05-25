«Придушу тебя сейчас!»: ведущая шоу «Играй, гармонь!» устроила скандал в пекарне

Съемочная группа программы «Играй, гармонь!» приехала в Елец Липецкой области. Они заявились в местную пекарню, но вместо душевного разговора «по-народному» ведущая Анастасия Заволокина устроила скандал.

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлено поведение ведущей Первого канала. Судя по всему, команда приехала на съемки без предупреждения. Руководитель подошел к пекарне и увидел суету. Мужчина спросил, что здесь снимают.

«Неважно. Идите отсюда», — последовал ответ.

Атмосфера изначально не была дружелюбной. В дверь заведения операторы с Заволокиной ворвались через час. Она стала кричать, размахивать руками, угрожать сотрудникам.

«Я тебя придушу сейчас!» — выпалила Заволокина в адрес персонала заведения.

