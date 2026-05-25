Европейцы стали чаще приезжать в Россию за омоложением

По словам специалиста, иностранцы совмещают поездки по делам с визитами в клиники и обычно приезжают раз в полгода или год. Основная причина — более доступные цены при сопоставимом качестве услуг.

«Это связано с тем, что цены на такие процедуры гораздо ниже в России, чем, например, в странах Европы. При этом препараты качественные, сертифицированные, часто те же самые, что используются в странах Европы, и врачи с большим опытом и практикой. Так как пациент приезжает из другой страны обычно на короткий период и не располагает длительным временем, ему нужны процедуры, которые делаются однократно, не курсом и с выраженным эффектом», — рассказала Надежда Гаспарян в эфире радио Sputnik.

Наибольшим спросом пользуются аппаратные методики: SMAS-лифтинг, микроигольчатый RF-лифтинг и инъекции коллагеностимуляции. Их эффект нарастает в течение четырех месяцев и сохраняется длительное время. Также популярны контурная пластика и ботулинотерапия. После процедур пациенты остаются на связи с врачом и могут получать консультации дистанционно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.