В Тверской области школьницу и ее брата избили при толпе в 40 человек

В городе Бологое Тверской области компания подростков, насчитывающая до 40 человек, толпой избила школьницу. Все происходящее злоумышленники снимали на видео и выложили в соцсети, об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, когда за девочку заступились ее брат с другом, агрессивная толпа избила и их. О случившемся Мизулиной рассказала сестра пострадавшей девочки. По ее словам, школьница дружила с одной девочкой, а когда поссорилась с ней, услышала фразу, что еще пожалеет об этом. После этого пострадавшая и была избита.

Глава Лиги безопасного интернета отреагировала на ситуацию. По ее данным, правоохранительные органы не спешат разбираться в произошедшем. Более того, в местных пабликах пишут, что сотрудники органов якобы пытаются «замять» дело. Мизулина заявила, что направит все материалы в Следственный комитет с просьбой провести тщательную проверку.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

