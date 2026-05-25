В Челябинске с рельсов сошли четыре вагона с металлом

Транспортная прокуратура Челябинска начала проверку после схода вагонов

На станции «Северная» в Челябинске с рельсов сошли четыре вагона, груженые металлоизделиями. Пострадавших нет, транспортная прокуратура начала проверку, сообщает kursdela.biz .

Инцидент произошел на путях необщего пользования в границах инфраструктуры ПАО «Челябинский металлургический комбинат». По предварительным данным, с рельсов сошли четыре груженых вагона. Опрокидывания удалось избежать, никто не пострадал.

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты устанавливают причины схода и уточняют возможные повреждения инфраструктуры.

Станция «Северная» относится к путям необщего пользования. Окончательные выводы о причинах происшествия будут сделаны по итогам проверки.

