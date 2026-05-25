14-летний звонарь Фотий Малыгин выступил у Малахова и растрогал зал

14-летний звонарь из Ложка родился без ног и поразил всех на шоу Малахова
14-летний Фотий Малыгин из поселка Ложок Новосибирской области выступил в программе «Песни от всей души» и растрогал зрителей и ведущего Андрея Малахова, сообщает atas.info.
Эфир программы (12+) вышел на телеканале «Россия-1» 24 мая. Подросток исполнил колокольный звон. Во время выступления в студии не сдерживали слез ни зрители, ни ведущий Андрей Малахов.
Фотий родился без ног. Биологические родители отказались от него вскоре после рождения.
Когда мальчику было три года, его взяли в семью приемные родители. Они воспитали его и поддержали увлечение колокольным звоном, которое со временем стало важной частью его жизни.
