Что происходит в экономике КНР, и как это скажется на юане

В ближайшее время ожидается, что курс юаня на Московской бирже будет сохраняться в диапазоне 10,3–10,6 рубля, а поддержку российской валюте в паре с юанем продолжают оказывать нефтяные цены, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Эксперт отмечает, что глобально на стороне китайской валюты остается мировой рост расчетов в юанях. Оптимизма экономикам России и Китая способна добавить встреча глав государств, по итогам которой было заявлено о планируемом укреплении всесторонних партнерских отношений в различных областях.

В фокусе внимания — решение китайского ЦБ оставить базовую ставку на уровне 3% в очередной раз неизменной. Между тем не добавляет оптимизма экономике КНР новость о сложностях у китайских авиаперевозчиков на фоне роста цен на авиатопливо из-за ближневосточного кризиса. В результате, как уточнил Тимошенко, внутренние рейсы в Китае сократились на 12,7% в годовом исчислении.

По прогнозу эксперта, торговый диапазон юаня в конце мая составит 10,3-10,6 рубля.

