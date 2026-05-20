Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений РФ и КНР
Фото - © РИА Новости
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает ТАСС.
Ранее Путин прилетел в Пекин. Там он работает 19 и 20 мая.
Заявление также касается углубления отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
«Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ», — сказал ранее Си Цзиньпин.
Во время совместного фото Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись рукопожатием. Лидер КНР назвал российского коллегу дорогим другом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.