Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений РФ и КНР

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает ТАСС .

Ранее Путин прилетел в Пекин. Там он работает 19 и 20 мая.

Заявление также касается углубления отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

«Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ», — сказал ранее Си Цзиньпин.

Во время совместного фото Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись рукопожатием. Лидер КНР назвал российского коллегу дорогим другом.

