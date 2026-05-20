Скучным газонам бой: россияне подхватили тренд на «партизанское озеленение»

В российских городах набирает популярность тренд на «партизанское озеленение» — жители массово разбрасывают семена цветов на пустырях, газонах и вдоль дорог, пытаясь самостоятельно сделать городскую среду более живой и зеленой.

Особенно активно движение развивается в мегаполисах, где горожане устают от «стерильного» благоустройства: коротко стриженных газонов и нехватки зелени. В соцсетях пользователи публикуют видео, как высаживают ромашки, маки и другие полевые цветы возле домов, на заброшенных клумбах и даже вдоль оживленных магистралей.

Семена скупают на маркетплейсах, затем их смесь засыпают в специальную коробочку с дырочками, а потом при прогулке по городу засеивают пустую землю.

«Партизанское озеленение» пришло в Россию из Европы и США. Там движение зародилось еще в 1970-х годах как форма «мягкого городского активизма», когда жители самостоятельно озеленяли заброшенные пространства.

Не все так безобидно

Однако отношение к новому тренду неоднозначное: бесконтрольная высадка растений может нарушать городские экосистемы. Некоторые декоративные виды способны вытеснять местные растения или вызывать аллергию.

Биолог Григорий Сай рассказал РИАМО, что популярные цветочные смеси часто содержат агрессивные инвазивные виды, планомерно уничтожающие локальную флору. Растения-«чужаки» не имеют естественных врагов в новой среде и стремительно монополизируют свет, воду и нутриенты.

«Биологическая несовместимость видов объясняется механизмом аллелопатии — химическим подавлением конкурентов. Корни экзотов выделяют в почву токсины-ингибиторы, блокирующие рост аборигенных трав и соседей по газону. Яркие цветы из одного пакетика буквально убивают друг друга в борьбе за выживание», — заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, внедрение чужеродных видов жестко разрушает сложившиеся трофические цепи. Местные насекомые-опылители эволюционно привязаны к локальным растениям, их морфология не приспособлена к сбору нектара с незнакомых венчиков.

«„Партизанское озеленение“ без строгого научного контроля является биологическим загрязнением, ведущим к деградации биоразнообразия и превращению газона в монокультурные заросли сорняков», — подчеркнул Сай.

За самовольное «цветоводство» — штраф

Юрист Михаил Лапин в разговоре с РИАМО пояснил, что самовольный посев семян на муниципальных газонах юридически квалифицируется как нарушение правил благоустройства и самоуправство.

«Городская земля имеет собственника, любые ландшафтные изменения требуют строгого согласования с местной администрацией. С точки зрения права этот тренд — не экологическая акция, а порча элементов благоустройства. За подобный перформанс нарушителю однозначно грозит административная ответственность. Согласно региональным кодексам, штраф для физических лиц за несанкционированное вмешательство в городскую среду составляет до 5 тыс. рублей», — уточнил он.

По словам эксперта, если агрессивные всходы погубят дорогостоящий рулонный газон, к штрафу добавится гражданско-правовая ответственность: суд обяжет нарушителя полностью возместить материальный ущерб за восстановление покрытия.

«Наивысший юридический риск возникает при случайном попадании в почву семян карантинных сорняков, ядовитых или наркосодержащих растений. В такой ситуации невинный посев моментально переводит дело из административной плоскости в уголовную», — заключил Лапин.

