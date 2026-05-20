273 украинских беспилотника перехватили над РФ этой ночью

Минувшей ночью над регионами и морями страны уничтожили 273 БПЛА противника самолетного типа, сообщает министерство обороны России.

Их сбили с 20 часов 19 мая до 7 часов 20 мая дежурными средствами ПВО.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыме, Татарстане, Московском регионе, а также над Азовским и Черным морями.

Ранее девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены из-за атак беспилотников.

