GitHub взломали и украли базу внутренних репозиториев

Там отметили, что 19 мая было обнаружен и локализован взлом устройства одного из сотрудников, связанный с зараженным расширением VS Code. Вредоносную версию удалили, а также изолировали конечную точку. Специалисты сразу же начали реагирование на инцидент.

В компании добавили, что анализируют журналы событий, проверяют ротацию секретных данных и отслеживают любую активность. Подробный отчет планируется опубликовать после завершения расследования.

К взломщикам в результате атаки на вэб сервис попала огромная база внутренних репозиториев. Во вредоносном VS Code, оказался вирус, который украл все ключи доступа.

GitHub — крупнейший веб-сервис для совместной разработки IT-проектов и хостинга исходного кода.

