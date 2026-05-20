Прокурор ЯНАО Конош подвел итоги работы к 95-летию со дня его основания

Прокурор ЯНАО Дмитрий Конош рассказал о результатах работы ведомства к 95-летию со дня его основания. В 2025 году в округе выявили более 17 тысяч нарушений закона, сообщает «Север-Пресс» .

В прокуратуре ЯНАО работают более 200 человек. Сотрудники приезжают из Москвы, Хабаровского, Красноярского и Ставропольского краев, ряда республик и областей России. За последние годы коллектив заметно помолодел: 94,3% работников моложе 50 лет.

В 2025 году прокуратура выявила свыше 17 тысяч нарушений прав и свобод граждан. Внесено более 3,3 тысячи представлений, к ответственности привлечены свыше 2,6 тысячи должностных лиц и 912 граждан — к административной. В суды направлено 1324 иска, опротестовано 885 незаконных актов, возбуждено 24 уголовных дела. Рассмотрено более 13 тысяч обращений, половина из них касалась трудовых и жилищных прав.

Из-за удаленности поселений прокуроры проводят выездные приемы и используют видеосвязь. Контролируются северный завоз, отопительный сезон и соблюдение прав коренных народов.

Среди результатов — погашение долгов по зарплате более чем на 500 млн рублей в прошлом году и свыше 400 млн рублей в текущем, взыскание 394 млн рублей за ремонт больницы в Муравленко и перерасчет 22 млн рублей за некачественную воду в Надыме. В 2025 году осуждено лицо, находившееся в розыске более 22 лет, и группа бухгалтеров, похитивших свыше 300 млн рублей. Прокуратура также добилась выплаты 3 млн рублей семье погибшего участника СВО.

