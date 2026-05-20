«Зачем съезжаться?»: свекровь изменила решение Тодоренко об отношениях с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что вопрос будущей свекрови подтолкнул ее к решению выйти замуж за Влада Топалова, сообщает kp.ru .

Регина Тодоренко в интервью рассказала, что судьбу отношений с Владом Топаловым решил разговор с его матерью.

«Когда я познакомилась с будущей свекровью, мамой Владислава Михайловича, мы начали говорить о том, что, скорее всего, мы с ним скоро съедемся — хотим пожить вместе и присмотреться друг к другу поближе. И тут она вдруг задала патовый вопрос: „А зачем съезжаться? Женитесь сразу и живите вместе!“» — рассказала телеведущая.

Тодоренко отметила, что тогда попыталась возразить и объяснила, что паре важно лучше узнать друг друга. Однако Татьяна Анатольевна ответила, что в семейной жизни не все может нравиться.

Телеведущая признала, что слова свекрови оказались правдой. По ее мнению, в браке неизбежны трудности, но именно в этом и заключается «волшебство» — партнеры «обтачивают» друг друга и становятся частью единого целого, особенно с появлением детей.

