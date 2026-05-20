Голова разбита: упавшая с балкона в Севастополе 17-летняя выпускница пришла в сознание

Пришла в сознание 17-летняя выпускница с упавшего балкона в Севастополе

17-летняя выпускница, которая после обрушении балкона школы находится в тяжелом состоянии, пришла в сознание, сообщает SHOT .

Врачам удалось стабилизировать ее состояние. У девушки диагностирована травма головы.

Ранее 10 детей пострадали при обрушении балкона в одной из школ Севастополя. Ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться.

Из-за ЧП одного ученика доставили в больницу без сознания, пятерых пострадавших — с травмами средней тяжести, а четверых — с ушибами и ссадинами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.