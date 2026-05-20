Не расслабляться: россиянам дали советы по управлению личными финансами

Период «простых решений» постепенно заканчивается, именно поэтому сейчас особенно важно не расслабляться, а выстраивать более гибкую и устойчивую систему управления личными финансами, сообщила РИАМО финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.

По ее словам, некоторые вещи можно сделать прямо сейчас. Например, посчитать свою персональную инфляцию. Это главный финансовый навык ближайших лет. Таким образом можно понять, насколько выросли обязательные расходы за год, сколько теперь стоит привычная продуктовая корзина, изменились ли расходы на детей, транспорт, образование и медицину, стало ли сложнее откладывать деньги.

«Очень многие люди продолжают ориентироваться на старые суммы расходов и не замечают, как постепенно снижается их покупательная способность», — сказала Волкова.

Она также рекомендовала не хранить все деньги в одном инструменте. Сегодня особенно опасны стратегии: «все держу в валюте», «все держу на вкладе», «все храню наличными». Финансовая реальность стала слишком быстро меняться, поэтому важно распределять деньги по разным задачам: часть — на текущие расходы, часть — в резерв, часть — в инструменты, которые могут приносить дополнительный доход.

Эксперт не советовала принимать эмоциональные решения. На фоне колебаний курса люди обычно начинают метаться: срочно покупать валюту, срочно продавать валюту, забирать деньги со вкладов, искать «самый доходный» инструмент. Но именно эмоциональные решения чаще всего приводят к финансовым потерям. Сейчас гораздо важнее спокойная стратегия и понимание своих целей.

Она также считает, что нужно следить не только за курсом доллара, но и за своим доходом. Очень важный момент, который многие упускают: курс валюты — не главный показатель финансового благополучия семьи.

«Ключевой вопрос — растут ли ваши доходы темпами, которые позволяют сохранять привычный уровень жизни. Потому что даже при стабильном курсе доллара человек может ощущать ухудшение финансового положения, если его расходы растут быстрее доходов», — заключила Волкова.

