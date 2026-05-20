Гастроэнтеролог заявила о риске развития рака из-за горячей еды

Врач — гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что регулярное употребление очень горячей пищи и напитков повышает риск рака пищевода, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, температура выше 65 градусов считается потенциально канцерогенной. Особенно риску подвержены люди курящие и употребляющие алкоголь.

«Считается, что регулярное употребление очень горячих напитков и еды (температура выше 65 градусов) потенциально канцерогенно, то есть повышает вероятность развития рака пищевода. Особенно высока вероятность у людей из групп риска, например, курящих, употребляющих алкоголь. С точки зрения доказательной медицины именно привычка пить и есть обжигающе горячее потенциально опаснее, чем холодное. Неразогретая, но правильно приготовленная и хранившаяся еда для здорового человека — скорее вопрос вкуса, а не здоровья», — предупредила Кашух.

Врач подчеркнула, что основную опасность представляет именно регулярная привычка употреблять обжигающе горячие блюда и напитки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.