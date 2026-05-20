сегодня в 14:35

Москвичи пожаловались на разрушение исторической дороги в Коломенском

Москвичи заявили, что во время реконструкции музея-заповедника «Коломенское» была разрушена историческая (Дьяковская) дорога.

Мощеная булыжником дорога шла вдоль левого склона Дьякова оврага, круто поднимаясь от Москвы-реки. Один из жителей показал, что теперь здесь работает техника.

В опубликованном ролике трактор срезает покрытие, оставляя за собой гору булыжников с землей. Часть мостовой на видео осталась нетронута.

По данным музея-заповедника «Коломенское», эта дорога относится либо к эпохе поселения Дьяково городище (X–XIII вв.), либо была одной из улиц села Дьяково (датируется начиная с XIV в.).

