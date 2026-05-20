Не учудят: Милонов поддержал выбор советской школьной формы на последний звонок

Выпускников школ не нужно держать за идиотов и бояться за то, что они могут учудить с советской школьной формой на последних звонках, сообщил РИАМО депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что прикольно желание многих выпускников взять в качестве основной одежды реплики школьной коричневой формы с белыми передниками. Это показывает, что раньше школьная форма была красивая, ее и сейчас хотят носить.

«На выпускной они хотят именно так одеваться, это замечательно. Знаете, я думаю, что у них у всех мозгов хватит относиться к этой форме нормально. Не надо их считать за идиотов, которые обязательно что-то такое учудят. Учудить могут и не с советской школьной формой, а в принципе могут учудить», — сказал Милонов.

Депутат добавил, что родители ребят, заканчивающих школу, должны поговорить с ними не только о наряде на последний звонок, но и о том, как не попасть в неприятную историю.

Ранее Милонов заявил, что подростки могут ярко одеваться на выпускные, но не нужно подражать «поющим трусам» с эстрады.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.