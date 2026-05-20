В Клину проверят шиномонтажные мастерские из-за свалок шин

Проверки шиномонтажных мастерских проведут в городском округе Клин после случаев складирования автомобильных шин на контейнерных площадках. Организации обязаны подтвердить наличие договоров на утилизацию отходов IV класса опасности. Поручение дал глава округа Василий Власов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автомобильные шины регулярно складируют на контейнерных площадках, предназначенных только для коммунальных отходов. Проблема обостряется весной, когда водители массово меняют зимнюю резину на летнюю. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность.

Глава городского округа Клин Василий Власов подчеркнул, что шин в периметре контейнерных площадок быть не должно. Муниципалитет уже заключил контракт со специализированной организацией на вывоз и утилизацию покрышек. МАУ «Чистый город» совместно с управляющими компаниями собрал и разместил на накопительной площадке около 40 кубометров шин.

«Все что касается наших шиномонтажных мастерских, которые расположены на территории городского округа, необходимо проверить, с кем у них заключен договор на утилизацию шин, куда они вывозят эти шины. Или мы собираем их по контейнерным площадкам», — обратился Власов к юристам администрации.

Предприятиям, у которых не окажется документов на законную утилизацию, выдадут предписания. При наличии доказательств, в том числе фото- и видеофиксации, нарушителей привлекут к административной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.