В Клину 23 мая проведут день открытых дверей по эндопротезированию

День открытых дверей, посвященный современным методам лечения заболеваний тазобедренных суставов, пройдет 23 мая в Клинской больнице. Пациенты смогут получить консультацию врача и пройти отбор на эндопротезирование с последующим бесплатным лечением по ОМС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия жители смогут бесплатно проконсультироваться у заведующего отделением, врача травматолога-ортопеда Ставного П. И. Специалист проведет осмотр и отбор пациентов на эндопротезирование тазобедренных суставов.

Операции, а также дальнейшая комплексная реабилитация и восстановление будут проводиться бесплатно по полису ОМС в рамках одной госпитализации.

Прием пройдет 23 мая с 10:00 до 12:00 в травматологическом отделении ГБУЗ МО «Клинская больница» по адресу: Клин, улица Победы, дом 2, хирургический корпус, 2 этаж. Запись осуществляется по телефону горячей линии главного врача: +7 (498) 602-03-59, доб. 18017. Обязательно наличие рентгеновских снимков или МРТ тазобедренного сустава давностью не более шести месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.