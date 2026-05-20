В Луховицах стартовал слет «Школа безопасности» для 400 школьников

Областной слет-соревнование движения «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель» открылись 19 мая в городском округе Луховицы. В них участвуют 39 команд из 25 муниципалитетов Подмосковья. , сообщает пресс-служба министерства образования Московской области

В соревнованиях принимают участие школьники из Балашихи, Домодедова, Королева, Красногорска, Люберец, Мытищ, Одинцова, Подольска, Химок, Щелкова и других округов региона. Всего в мероприятии задействованы около 400 человек.

Слет проводится ежегодно и объединяет юных участников со всей Московской области. Он дает возможность подросткам проверить физическую подготовку, научиться работать в команде и принимать решения в сложных ситуациях.

Программа включает кросс по пересеченной местности, комплексно-силовые упражнения, поисково-спасательные работы в бассейне и на открытых водоемах, отработку действий при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, прохождение полосы препятствий, оказание первой помощи, ориентирование и навыки выживания. Также состоится конкурс представления команд.

Победители регионального этапа в возрастных группах 13–14 и 15–17 лет представят Подмосковье на соревнованиях Центрального федерального округа в Смоленской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.