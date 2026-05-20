Подмосковные агропредприятия представили продукцию на SIAL Shanghai 2026

Девять предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья участвуют в международной выставке SIAL Shanghai 2026, которая проходит с 18 по 20 мая в Китае. Регион представлен коллективным стендом при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

SIAL Shanghai 2026 — одна из крупнейших в Азии деловых площадок для производителей продуктов питания и напитков. Московская область организовала на выставке коллективный стенд, а также поддержала компании, которые участвуют самостоятельно.

Регион представляют девять предприятий агропромышленного комплекса. В их числе ООО «ТК «Мираторг» и ООО «ТД «Черкизово» с мясной продукцией, кондитерские компании «Победа», «Волшебница», «Торговый Дом Шоколада» и «ПК Траст», производитель консервированной фруктово-ягодной продукции ООО «Адельдан», «Богородский хладокомбинат» с мороженым и ООО «Три С», выпускающее соусы.

Выставка объединяет ведущих представителей отрасли и открывает доступ к рынкам Китая и стран Юго-Восточной Азии, а также к международным дистрибьюторам. Участие в SIAL Shanghai 2026 позволяет подмосковным компаниям развивать деловые контакты и прорабатывать экспортные соглашения для укрепления позиций на мировом продовольственном рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.