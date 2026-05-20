Сенат США ограничил полномочия Трампа: политолог — о том, ждать ли импичмента
Сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Дональда Трампа. Политолог Борис Межуев считает, что даже на фоне падения рейтинга президента новый импичмент маловероятен, сообщает «ФедералПресс».
Инициативу поддержали 50 сенаторов, 47 выступили против. Ранее Палата представителей дважды объявляла импичмент Трампу — в 2019 и 2021 годах.
Политолог-американист Борис Межуев отметил, что усиление критики связано с предвыборной стратегией демократов. По его словам, они рассчитывают выиграть промежуточные выборы в Сенат, где переизбирается треть состава, и поэтому акцентируют антивоенную повестку.
«Недовольство Трампом усиливается. Демократы понимают, что у них есть реальный шанс выиграть промежуточные выборы», — сказал Межуев.
Эксперт добавил, что часть бывших республиканцев заняла антивоенную позицию по Ирану, что создает для президента дополнительные риски. Однако даже возможное большинство демократов в Конгрессе, по его мнению, не гарантирует новый импичмент.
«Это и останавливает мысли об импичменте. Если, конечно, Трамп не предложит каких-то совсем неадекватных действий, как с Гренландией», — пояснил Межуев.
Он также обратил внимание, что критика Трампа по вопросам НАТО, Европы, Украины и России не носит оглушительного характера. По оценке эксперта, у оппонентов президента нет четкого плана действий в случае его отстранения, что снижает вероятность импичмента даже при падении рейтинга до 35%.
