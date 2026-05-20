Сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Дональда Трампа. Политолог Борис Межуев считает, что даже на фоне падения рейтинга президента новый импичмент маловероятен, сообщает «ФедералПресс» .

Инициативу поддержали 50 сенаторов, 47 выступили против. Ранее Палата представителей дважды объявляла импичмент Трампу — в 2019 и 2021 годах.

Политолог-американист Борис Межуев отметил, что усиление критики связано с предвыборной стратегией демократов. По его словам, они рассчитывают выиграть промежуточные выборы в Сенат, где переизбирается треть состава, и поэтому акцентируют антивоенную повестку.

«Недовольство Трампом усиливается. Демократы понимают, что у них есть реальный шанс выиграть промежуточные выборы», — сказал Межуев.

Эксперт добавил, что часть бывших республиканцев заняла антивоенную позицию по Ирану, что создает для президента дополнительные риски. Однако даже возможное большинство демократов в Конгрессе, по его мнению, не гарантирует новый импичмент.

«Это и останавливает мысли об импичменте. Если, конечно, Трамп не предложит каких-то совсем неадекватных действий, как с Гренландией», — пояснил Межуев.

Он также обратил внимание, что критика Трампа по вопросам НАТО, Европы, Украины и России не носит оглушительного характера. По оценке эксперта, у оппонентов президента нет четкого плана действий в случае его отстранения, что снижает вероятность импичмента даже при падении рейтинга до 35%.

