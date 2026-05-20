Пугачева опять взяла трость: Примадонну подловили на прогулке по Лимасолу

Прохожий застал 77-летнюю Аллу Пугачеву на прогулке по Лимасолу. В руке у примадонны опять была трость.

Видео с артисткой появилось в соцсетях. В ролике Пугачева, опираясь на трость, прогуливается по дороге. Рядом с ней идет подруга. Один из прохожих в тот момент занимался гимнастикой и успел пообщаться с певицей.

Мужчина даже посоветовался с Пугачевой по поводу завтрака — примадонна порекомендовала ему есть гречневую кашу. Также прохожий взял у певицы автограф для своей подруги.

Ранее у артистки возникли проблемы с ногами, из-за чего ее часто видели с тростью на улице. Но на днях певица гуляла вместе с мужем Максимом Галкиным* без этого атрибута — она передвигалась самостоятельно.

*Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

