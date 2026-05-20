Мизулина просит не распространять фото пострадавших детей в Севастополе

В Сети публикуют фото выпускников, которые пострадали при обрушении балкона в севастопольской школе. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина просит не распространять снимки детей.

К ней обратились ученики школы, где произошло ЧП. По их словам, многие паблики выставляют фотографии пострадавших выпускников. Дети просят Мизулину помочь удалить данные публикации.

«Я прошу обратить на это внимание владельцев информационных ресурсов и прокуратуру», — написала глава Лиги безопасного интернета в Telegram-канале.

Информацию о потерпевших детях запрещено публиковать в публичном доступе без их согласия, либо согласия законных представителей. За такое предусмотрена административная или даже уголовная ответственность.

Мизулина уточнила, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Она также пожелала всем детям скорейшего выздоровления.

В среду 10 детей пострадали при обрушении балкона в одной из школ Севастополя. Ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться, но в моменте начали прыгать. Одну девочку после происшествия госпитализировали в тяжелом состоянии.

