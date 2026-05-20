Движение поездов на «зеленой ветке» метро восстановлено
Фото - © Медиасток.рф
Движение поездов на Замоскворецкой линии метро восстановлено и вводится в график, сообщает столичный Дептранс.
Не было движения от станции «Театральная» до станции «Сокол». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Причина опоздания поездов на «зеленой ветке» — человек на пути.
По информации 112, на станции метро «Белорусская» парень упал на рельсы. Он скончался от полученных травм.
