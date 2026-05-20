Сбой произошел на «зеленой ветке» метро из-за человека на пути
На центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Причина опоздания поездов на «зеленой ветке» — человек на пути.
Подробностей о происшествии пока нет.
UPD: нет движения от станции «Театральная» до станции «Сокол». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ранее сообщалось о пожаре на ж/д станции Выхино. Как рассказали пассажиры, инцидент на движение поездов на железной дороге не повлиял.
