Семейная налоговая выплата с 1 июня 2026 года: кому положена и как получить

Кому положена семейная налоговая выплата в 2026 году, сколько можно вернуть и как оформить деньги через «Госуслуги» или Социальный фонд, читайте в материале РИАМО.

С 1 июня 2026 года в России впервые начнут принимать заявления на новую семейную налоговую выплату. Фактически речь идет о возврате части уплаченного НДФЛ для семей с детьми и невысокими доходами. Власти называют меру поддержкой работающих родителей, а эксперты — своеобразным «налоговым кешбэком» для семей.

Получить выплату смогут не все: государство будет учитывать количество детей, официальный доход, имущество семьи, наличие алиментных долгов и даже статус занятости родителей.

Что такое семейная налоговая выплата в 2026 году Фото - © Медиасток.рф Семейная налоговая выплата — это новая ежегодная мера поддержки семей с двумя и более детьми, введенная федеральным законом №179-ФЗ. Суть механизма проста: государство пересчитывает НДФЛ работающих родителей не по стандартной ставке 13%, а по льготной ставке 6%, после чего возвращает разницу. То есть семья может вернуть обратно 7% от официального дохода, с которого был уплачен НДФЛ. Важно понимать: это не налоговый вычет и не автоматическая льгота от работодателя. Выплата оформляется отдельно через Социальный фонд России (СФР), а деньги перечисляются уже после проверки семьи. Подать заявление впервые можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года — за доходы, полученные в 2025 году.

Какие главные условия нужны для семейной выплаты в 2026 году Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Семья сможет получить выплату только при одновременном соблюдении нескольких требований. Условие Требование Количество детей Минимум двое (учитываются родные дети, усыновленные, дети под опекой или попечительством) Возраст детей До 18 лет или до 23 лет при очном обучении в вузе, колледже или техникуме Доход семьи Ниже 1,5 прожиточного минимума на человека Работа родителей Официальный доход с уплатой НДФЛ Имущество В пределах установленных лимитов Алименты Отсутствие задолженности Если хотя бы одно условие нарушается, в назначении выплаты могут отказать. Если в семье работает только один родитель, оформить выплату сможет именно он.

Какой доход нужен для семейной выплаты в 2026 году Фото - © Медиасток.рф Главное ограничение связано со среднедушевым доходом семьи. Он не должен превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. Формула расчета выглядит так: Складываются все доходы семьи за год. Сумма делится на 12 месяцев. Затем результат делится на количество членов семьи. Если итог ниже установленного лимита, семья может претендовать на выплату.

Пример расчета семейной выплаты Фото - © Медиасток.рф Допустим: семья живет в регионе, где прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 21 000 рублей;

полуторный ПМ — 31 500 рублей;

в семье 4 человека;

официальный доход родителей за год — 1 320 000 рублей. Считаем: 1 320 000 : (12 × 4) = 27 500 Среднедушевой доход составляет 27 500 рублей в месяц. Это меньше лимита 31 500 рублей, значит семья проходит по доходу.

Какие доходы учитывают для семейной выплаты в 2026 году Фото - © Медиасток.рф При проверке семьи СФР будет учитывать практически все официальные доходы. Учитываются Не учитываются зарплата материнский капитал премии единовременные выплаты при рождении ребенка пенсии часть социальных пособий алименты адресная помощь доходы от аренды некоторые компенсации проценты по вкладам часть страховых выплат выплаты по ГПХ часть доходов ИП

Сколько можно получить по семейной налоговой выплате в 2026 году Фото - © Медиасток.рф Размер выплаты зависит от официального дохода родителя и суммы уплаченного НДФЛ. Чем выше «белая» зарплата, тем больше сумма возврата. Но только в пределах лимита по доходу семьи. Пример Предположим: родитель заработал за 2025 год 900 000 рублей;

НДФЛ по ставке 13% составил 117 000 рублей. После перерасчета по ставке 6% налог должен был бы составить: 900000 × 0.06 = 54000 Разница между фактически удержанным налогом и льготным составит: 117000 − 54000 = 63000 Именно 63 000 рублей семья сможет получить от государства.

Какое имущество помешает получить семейную выплату в 2026 году Фото - © Медиасток.рф Для назначения выплаты государство оценивает не только доходы семьи, но и общий уровень обеспеченности. Поводом для отказа могут стать: несколько квартир с превышением нормы площади;

два и более домов;

несколько автомобилей;

дорогостоящая недвижимость;

крупные земельные участки;

несколько гаражей. Точные имущественные критерии будут определяться по правилам, аналогичным другим адресным мерам поддержки.

Кто не сможет получить семейную выплату в 2026 году Фото - © Медиасток.рф В выплате могут отказать: семьям без официального дохода;

самозанятым без уплаты НДФЛ;

ИП на УСН без налога на доходы физлиц;

семьям с доходом выше лимита;

родителям с долгами по алиментам;

семьям с превышением имущественных лимитов;

гражданам, подавшим заявление после установленного срока. Также отказ возможен при ошибках в документах или отсутствии подтвержденного дохода.

Как подать заявление на семейную выплату в 2026 году Фото - © Медиасток.рф Подать заявление можно: через «Госуслуги»;

в отделении СФР;

через МФЦ. Срок подачи: с 1 июня по 1 октября 2026 года. Обычно требуются: паспорт;

СНИЛС;

реквизиты счета;

свидетельства о рождении детей;

справка об очном обучении для студентов. Часть сведений Социальный фонд запросит самостоятельно.

Нужно ли оформлять семейную выплату каждый год Фото - © Медиасток.рф Да. В 2026 году выплата назначается только по заявлению. Даже если семья полностью соответствует условиям, автоматически деньги перечисляться не будут. Подавать заявление придется ежегодно.

Главное о семейной налоговой выплате в 2026 году