Жители Реутова собрали 200 кг помощи для участников СВО

Благотворительная акция «Доброе дело» завершилась 19 мая в Реутове, где жители собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга

Акция прошла по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Существенную помощь в организации сбора оказали активисты реутовского отделения «Молодой Гвардии».

Пункты приема работали в течение пяти дней на трех площадках: в Центре культуры и искусств, волонтерском штабе и физкультурно-оздоровительном комплексе. Горожане передали одежду, средства личной гигиены, продукты питания и другие необходимые вещи. Общий объем собранной помощи превысил 200 килограммов.

Реутов на регулярной основе поддерживает участников и ветеранов специальной военной операции, их семьи и жителей новых регионов. Адресная помощь формируется с учетом конкретных потребностей получателей. Значительный вклад в сбор и отправку гуманитарных грузов вносят АО «ВПК «НПО машиностроения» и «Союз машиностроителей России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.