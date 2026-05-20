В Реутове провели выездные встречи по вопросам образования

В школах №6 и гимназии Реутова 19 мая прошли встречи в формате «выездной администрации», посвященные вопросам образования. Заместители главы города, представители администрации, директора школ и депутаты обсудили с родителями и педагогами ЕГЭ, питание и безопасность детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник встречи с жителями состоялись в МБОУ «СОШ №6» и МАОУ «Гимназия». Представители администрации, руководители образовательных учреждений и депутаты городского совета ответили на обращения родителей и педагогов.

Основными темами стали проведение Единого государственного экзамена, качество школьного питания и обеспечение безопасности детей в образовательных и культурных учреждениях. Также обсуждались ремонтные работы, формирование профильных классов на следующий учебный год, обновление оборудования и развитие информационной культуры школьников.

«Завершается 2025–2026 учебный год. Родители обучающихся задавали вопросы о проведении ремонтных работ, формировании профильных классов на будущий год, приобретении современного оборудования, развитии информационной культуры у наших детей. Такие встречи позволяют достичь понимания и определить приоритетные направления в развитии отрасли образования», — подчеркнула заместитель главы города Оксана Рогачева-Маслова.

Все обращения зафиксировали и передали в профильные службы для дальнейшей проработки. Формат выездной администрации продолжит использоваться для прямого диалога с жителями и оперативного решения вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.