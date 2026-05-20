Ксения Мишонова посетила фонд «Защитники Отечества» в Реутове

Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова и глава Реутова Алексей Ковязин провели встречу в городском филиале фонда «Защитники Отечества», где обсудили поддержку участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняла участие руководитель реутовского филиала фонда Елена Питьева. Она рассказала, что организация оказывает комплексную помощь жителям Реутова, Балашихи, Люберец и Королева.

Участники СВО, ветераны и их семьи могут получить поддержку в формате «одного окна» — от медицинской помощи и реабилитации до юридических консультаций и содействия в трудоустройстве. Социальные координаторы сопровождают заявителей на всех этапах и помогают решать индивидуальные вопросы.

Особенностью работы в Реутове стал двухуровневый подход. В филиале объединены возможности государственного фонда и муниципальной поддержки, что позволяет оперативно рассматривать обращения и оказывать адресную помощь. Поддержка защитников Отечества и их семей ведется на системной основе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.