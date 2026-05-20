В Реутове провели встречу с семьями участников СВО

В Реутове 19 мая прошла «Православная гостиная» для матерей и жен участников СВО в рамках проекта «Женское движение». В мероприятии приняли участие глава округа Алексей Ковязин и уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась во вторник в Троицком храме. Участницы посетили богослужение и совершили молебен о Победе, после чего собрались за круглым столом, чтобы обсудить волнующие вопросы и поддержать друг друга.

Ксения Мишонова подчеркнула, что разговор получился непростым.

«Я хочу быть честной: все было сегодня непросто. В этот день собрались женщины, которые потеряли самое дорогое: мужей, сыновей. Это тяжело. Тяжело думать о будущем, тяжело наслаждаться сегодняшним днем. Но они пришли. Они нашли в себе силы быть здесь — вместе», — отметила Мишонова.

Формат «Православной гостиной» появился после подписания соглашения о сотрудничестве уполномоченного по правам ребенка с епархиями Московской митрополии Русской православной церкви. Такие встречи помогают семьям участников СВО знакомиться, общаться и получать духовную поддержку священнослужителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.