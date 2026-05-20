Ирина Роднина встретилась с педагогами школы №30 в Химках

Встреча депутата Госдумы Ирины Родниной с педагогами школы №30 прошла 20 мая в Химках. Парламентарий подвела итоги работы за пять лет и обсудила развитие образовательной и социальной инфраструктуры Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ирина Роднина представила педагогическому коллективу результаты своей работы и уделила особое внимание развитию системы образования в регионе. По ее словам, Подмосковье активно растет, что увеличивает потребность в новых школах и детских садах.

«Именно поэтому строительство новых образовательных учреждений остается одним из ключевых направлений работы. Областное региональное отделение партии «Единая Россия» курирует возведение новых школ и детских садов, чтобы инфраструктура соответствовала темпам роста наших городов и потребностям семей», — отметила Ирина Роднина.

Она добавила, что за последние годы в регионе реализованы важные наказы жителей и построены новые социальные объекты. Работа ведется совместно с педагогами, жителями, региональной властью и депутатским корпусом.

Участникам встречи также напомнили о продолжении сбора инициатив. Чаще всего жители обращаются по вопросам благоустройства, ЖКХ, здравоохранения, образования, развития дорог и общественного транспорта.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.