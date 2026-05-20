Мы больше так не можем жить: сразу две кубанские школьницы убили себя

Две школьницы свели счеты с жизнью на Кубани с разницей в один день

Две школьницы свели счеты с жизнью в Богучанском районе Краснодарского края с разницей в один день. Одну из них «спалили» с телефоном на экзамене, а другая долгое время страдала от рук отчима-тирана, сообщает NGS24.RU .

Одна школьница жила в поселке Пинчуга, другая — в селе Богучаны. Они совершили суицид с разницей в один день: 18 и 19 мая.

У девочки из села Богучаны нашли телефон на пробном экзамене. По данным СМИ, после этого учитель начал унижать и оскорблять ее, говорил, что она не сдаст экзамен. Спустя 20 минут после окончания уроков ребенок свел счеты с жизнью.

Вторая девочка, предварительно, воспитывалась матерью и отчимом, который ее систематически избивал. Она пыталась рассказать о своих проблемах взрослым, но те ее игнорировали. Школьница покончила с собой дома. При этом мать отказывается хоронить дочь — тело было решено отвезти в Улан-Удэ к родному отцу покойной.

Межрегиональный центр по правам детей проводит проверку по факту этих происшествий.

Kras Mash пишет, что после суицида двух школьниц еще один ребенок собирался покончить с собой в том же районе. Это произошло в Пинчуге. Пятиклассник дружил с одной из погибших девочек — она говорила сверстникам, что хочет совершить суицид, а он заявлял, что повторит ее судьбу.

Слова школьника дошли до директора учебного заведения, тот вовремя сообщил обо всем родителям. При этом мать мальчика утверждает, что в школе давно царит нездоровая атмосфера: педагоги давят, между детьми из семей разного достатка часто происходят стычки. Женщина отметила, что недавно ее сына обвинили в том, что он пронес вейп в школу, на на деле устройство принадлежало другому ребенку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.