«Образцовый советский гражданин» Сливко 20 лет убивал школьников в Невинномысске

Суд приговорил воспитателя и депутата Сливко к смертной казни в 1986 г

В Невинномысске воспитатель и депутат горсовета Анатолий Сливко с 1964 по 1985 год убил семерых подростков из своего клуба. Суд приговорил его к смертной казни, сообщает «Царьград» .

Анатолий Сливко считался образцовым советским гражданином: член КПСС, депутат, мастер спорта по туризму и руководитель детского клуба. Родители доверяли ему сыновей, которых он водил в походы и привлекал к «патриотическим» проектам.

Следствие установило, что с 1964 по 1985 год Сливко убил семерых мальчиков 11–15 лет. Подростков он заманивал на «съемки фильма» или «эксперименты», используя форму пионеров и разговоры о военных подвигах. Часть детей выжила и позже дала показания.

Сливко создал клуб «ЧЕРГИД» с жесткой иерархией и системой испытаний. Он требовал молчания и пользовался авторитетом наставника. Исчезновения долго списывали на побеги.

Расследование сдвинулось после пропажи 13-летнего Сергея Павлова в июле 1985 года. Помощник прокурора Тамара Лангуева сопоставила дела и выявила связь с клубом. 28 декабря 1985 года Сливко задержали. В тайнике нашли вещи пропавших, пленки и орудия преступлений.

12 августа 1986 года суд приговорил его к смертной казни. Приговор привели в исполнение 16 сентября 1989 года в Новочеркасске.

