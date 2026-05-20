Море зовет: куда поехать отдыхать летом 2026 года

Подробности о том, куда поехать на летний отдых, читайте в материале РИАМО.

2026 год выделяется высоким интересом россиян к путешествиям в целом и к поездкам по стране в частности — об этом сообщили эксперты. Для лета это особенно актуально, так как многие направления подходят и для пляжного отдыха, и для экскурсионных поездок. Оба этих вида отдыха входят в число наиболее популярных у россиян в нынешнем сезоне.

Что отличает летний туристический сезон 2026 года от предыдущих

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

2026 год выделяется высоким интересом к путешествиям в целом и к поездкам по России в частности, говорит в беседе с РИАМО руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий. Согласно данным репрезентативного опроса «Яндекс Путешествий», 84% россиян планируют отправиться в путешествие до конца года, при этом около 70% рассматривают поездки по стране.

«Для лета это особенно актуально, так как многие направления подходят и для пляжного отдыха, и для экскурсионных поездок. Оба этих вида отдыха, кстати, входят в число наиболее популярных у россиян в 2026 году», — рассказывает эксперт.

По словам Михаила Островерхого, еще одна заметная особенность текущего года — интерес к локальному туризму: около 40% путешественников рассматривают поездки внутри своего или соседнего региона. Для летнего отдыха это удобный вариант поездки на выходные или несколько дней. Такие поездки позволяют сократить транспортные расходы, но при этом сменить обстановку: съездить к воде, в природные локации, небольшие города, изучить гастрономические или экскурсионные маршруты.

В летний туристический сезон 2026 года виден устойчивый тренд на комбинированный формат отдыха «море + горы», дополняет основатель и гендиректор хилинг-проекта Green Flow Александр Тертычный. Туристы все чаще выбирают не классический пляжный отпуск, а сценарий, в котором морская часть путешествия дополняется пребыванием в горной среде с более мягким климатом, спокойным ритмом и возможностями для восстановления.

Куда поехать в России летом 2026 года

Фото - © Мария Кылосова / Фотобанк Лори

По данным на середину мая, количество ранних бронирований туристического жилья на лето в России выросло на 9% год к году, говорят в беседе с РИАМО специалисты пресс-службы платформы Bronevik.com. При этом средний чек почти не изменился и составил порядка семи тысяч рубле за ночь. После прошлогодней стагнации отельеры стараются удерживать цены на комфортном для туристов уровне, стимулируя спрос на ранние бронирования. При этом наиболее популярными направлениями для летнего отдыха остаются Санкт-Петербург, где совершено 18% от всех ранних бронирований по России, и Москва (10%).

В числе лидеров также курортные направления Краснодарского края — Адлер, Сочи (на них приходится по 3% от всех ранних бронирований), Анапа (2%) и Сириус (1%), отмечают специалисты пресс-службы платформы Bronevik.com. При этом фиксируется некоторое перераспределение спроса в пользу этих курортов: Анапа вернулась в десятку лидеров, а доли Адлера и Сочи выросли на один процентный пункт. Туристы стремятся гарантировать себе качественный пляжный отдых внутри страны, выкупая лучшие места до начала пикового сезона.

«Обе столицы традиционно доминируют в сегменте сити-туризма благодаря насыщенной событийной программе, большому выбору экскурсионных маршрутов и развитой инфраструктуре. Стабильно высокий интерес сохраняется к Казани (3% от всех ранних бронирований), Нижнему Новгороду, Калининграду и Владивостоку (по 2%). Эти регионы привлекают туристов сочетанием экскурсионного, гастрономического и природного туризма» пресс-служба платформы Bronevik.com

При этом важно учитывать, что сейчас наблюдается картина раннего бронирования: туристы в первую очередь резервируют размещение на самых востребованных направлениях, где летом может возникнуть дефицит свободных номеров, а также в локациях с ограниченным номерным фондом. Поэтому по итогам сезона состав лидеров, скорее всего, еще изменится, прогнозируют собеседники РИАМО.

Куда поехать на отдых за рубеж летом 2026 года

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

Если говорить о зарубежных отпусках летом 2026 года, то для семейного пляжного отдыха в первую очередь стоит рассмотреть Турцию и Египет, советуют представители туроператор Fun&Sun. У этих направлений понятный формат отдыха, большой выбор отелей, привычная система питания и удобная полетная программа. Вьетнам в 2026 году также стал одним из заметных направлений летнего спроса. Его можно рассматривать тем, кто хочет совместить пляжный отдых с экскурсиями и готов к более длинному перелету.

«Абхазия остается вариантом для туристов, которым нужен отдых у моря без сложной логистики и с более доступным бюджетом по сравнению с рядом зарубежных направлений. Таиланд летом подходит не всем из-за сезонности, но может быть интересен тем, кто выбирает Азию и готов внимательно смотреть регион, погоду и перелет», — говорят собеседники РИАМО.

По словам представителей туроператора Fun&Sun, Мальдивы, Китай, Грузию и другие направления стоит рассматривать точечно. Там многое зависит от бюджета, длительности поездки и того, что турист ждет от отдыха: пляжи, экскурсии, природу, гастрономию или городские маршруты. Летом многие путешественники в первую очередь смотрят на направления, куда можно поехать без сложной подготовки, дополняет Михаил Островерхий. В этом смысле для россиян остаются актуальны страны, которые объединяет более простой въезд и привычный для туристов набор маршрутов.

Для пляжного отдыха, например, чаще рассматривают Турцию и Абхазию, говорит эксперт. Для экскурсионных и гастрономических поездок хорошо подходят Беларусь, Грузия, Узбекистан и Азербайджан, а для более продолжительного отдыха можно обратить внимание на Китай.

«Отдельно можно выделить Японию и Южную Корею — направления, которые набирают популярность у туристов, интересующихся городской культурой, шопингом, современной архитектурой. Такие поездки обычно требуют чуть более тщательного планирования, но хорошо подходят для насыщенного отпуска, где можно совместить несколько городов и разные виды отдыха», — отмечает Михаил Островерхий.

Как подготовиться к отпуску летом 2026 года

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

Подготовку к летнему отпуску в 2026 году стоит начать с выбора формата отдыха и его цели, будь то пляж, санаторий, активный маршрут, экскурсионная поездка или короткий городской выезд, говорят представители туроператор Fun&Sun. От этого зависит все остальное: направление, длительность, бюджет, страховка и требования к отелю.

«Для поездок по России важно проверить, как добираться до места, есть ли удобные рейсы или железнодорожные билеты, какие условия отмены у отеля, что входит в питание и насколько далеко объект размещения находится от пляжа или центра маршрута. По Анапе отдельно стоит смотреть актуальную информацию по пляжам», — рассказывают специалисты.

По словам собеседников РИАМО, для зарубежных поездок нужно заранее проверить срок действия загранпаспорта, визовые правила, условия медицинской страховки, оплату на месте, роуминг, пересадки и правила въезда. Если маршрут зависит от стыковок, лучше закладывать запас по времени. Для отдыха с детьми стоит заранее уточнить тип питания, наличие детского меню, бассейна, анимации, лифта, кондиционера, медпункта и удобного трансфера.

При этом для активных туров важны другие детали: уровень физической нагрузки, список снаряжения, тип размещения, погодные условия, возрастные ограничения и медицинские противопоказания. Такие поездки лучше бронировать заранее, потому что группы и места в хороших объектах размещения ограничены.

«При подготовке к летнему отдыху особенно важно смотреть на поездку целиком: не только на цену отеля, но и на стоимость дороги, трансфера, питания, багажа, дополнительных услуг и возможных изменений в планах. Иногда вариант с более высокой ценой за ночь оказывается выгоднее, если у него удобнее расположение, включен завтрак или рядом есть вся нужная инфраструктура» Михаил Островерхий руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий»

Коротко о летнем туристическом сезоне 2026 года

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори