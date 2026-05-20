Это могут быть маркетинговые заявки: как отличить реальные вакансии от фейковых

Реальные вакансии на рынке составляют лишь 10-30% от общего числа, остальное — часто маркетинговые или плановые заявки, не связанные с непосредственным наймом, сообщила РИАМО HR-эксперт Анастасия Зуваева.

«Отличить настоящие позиции помогает внимательное изучение требований и условий. Реальная вакансия сопровождается четким описанием задач, часто с указанием конкретных проектов и ответственных лиц. Если объявление слишком общее, зато постоянно публикуется на разных площадках — скорее всего, это попытка создать видимость активности», — объяснила Зуваева.

По ее словам, реальные вакансии требуют быстрой реакции HR, совмещенной с частыми и конкретными обратными связями кандидатам. Следует обратить внимание на характер коммуникации: если кандидату обещают быстрый отбор, но затягивают процесс, вероятно, это пустышка.

«Внутренне HR-отделы могут создавать видимость занятости, чтобы оправдать бюджеты или заполнить отчеты. Поэтому важно критично оценивать источники и уточнять детали, например, через профессиональные контакты в компании или отзывы сотрудников», — добавила эксперт.

