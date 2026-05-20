На стыке эстетики и архитектуры: появятся ли в РФ дизайнерские вышки связи?

Вице-президент по маркетингу и клиентскому опыту ПАО МТС Алексей Кулаков объявил о старте конкурса по проектированию базовых вышек связи. Это произошло в ходе конференции и открытия выставки «Архитектура 2.0» в рамках проекта A-Fest.

«Сегодня мы объявляем архитектурный конкурс по проектированию базовых вышек связи. Раньше такого еще никто не делал. Сейчас мы понимаем, что связь делает большой скачок вперед. Потому что появление автономного транспорта, умного города, автономных такси, роботов, умной инфраструктуры требует принципиально новой связи. Эта связь будет 5G. Это мы уже закладываем как часть инфраструктуры городов. Мы — как компания, устанавливающая тысячи вышек по всей стране, начали обсуждать в рамках текущего фестиваля, как вышки и базовые станции должны выглядеть, чтобы быть неотъемлемой частью городской среды. Поэтому мы решили объявить этот конкурс», — сказал Кулаков.

Он добавил, что для конкурса компания планирует обсудить со специалистами формат базовых станций связи. Так станет понятно, какую стилистику и эстетические параметры они будут иметь. Компания хочет заинтересовать как можно больше архитектурных бюро и рассмотреть все проекты, предоставленные для конкурса. Не исключено, что по итогам лучшие произведения могут появиться в столице и крупных городах.

«Мы открыты к обсуждению локации со всеми заинтересованными сторонами. Для нас важно, что новый арт-объект объект связи органично вписался в городской ландшафт, сохранив при этом функциональность и эстетику исполнения», — добавил Кулаков.

Как уточнила основатель платформы A-House и фестиваля A-Fest Дарья Белякова, в этом году планируется масштабироваться, и с 21 мая по 14 июня пройдет второй фестиваль. Там запланировано около 100 мероприятий в рамках публичной программы, длиться он будет 25 дней, на него может прийти примерно 30 тыс. гостей.

«Главная тема фестиваля этого года — это лакуны в архитектуре и в отрасли. В центре фестиваля выставка, а куратором выставки выступает Моника Норс. 19 архитекторов представляют свои проекты, которые они сделали специально для этого фестиваля. Все эти проекты, посвящены Москве. Мы даем возможность архитекторам высказаться о том, о чем в обычной практике не хватает времени и пространства», — объяснила Белякова.

По ее словам, в рамках фестиваля состоятся экскурсии, дискуссии, лекции, которые заинтересуют не только представителей профильной сферы, а также москвичей. Задача организаторов — создавать связку между архитекторами и жителями.

Белякова рассказала, что в рамках закрытой программы пройдут стратегические сессии. Одна из них состоится с ведущими архитекторами, а вторая — с девелоперами. По итогам будет создана резолюция.

«Формат выставки нам дает богатый инструментарий общения с нашим зрителем на одном языке, но при помощи различных методов. Вы знаете, у нас лейтмотив, который проходит через выставку, — „город — это живая ткань“. В которой так или иначе, появляются некие разрывы пустоты, лакуны. У нас экспозиция делится на две части, первый раздел даже визуально, экспозиционно отличается от второго», — добавила Норс.

Она подчеркнула, что еще очень важный тезис, что и внешнее, и внутреннее содержание всегда в архитектуре идут рука об руку.

