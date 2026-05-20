Депутат Госдумы наградил лучших специалистов фармацевтической отрасли Химок

В Химках отметили День фармацевтического работника. Глава округа Инна Федотова и депутат Государственной Думы Денис Кравченко наградили лучших специалистов Научно-производственного центра «Фармзащита» ФМБА России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Химки гордятся такими предприятиями и специалистами — людьми, чей труд укрепляет здоровье и будущее страны», — отметила Инна Федотова.

Сегодня предприятие является одним из ключевых в фармацевтической отрасли страны. В центре разрабатывают и выпускают более 50 видов лекарственных препаратов, которые поставляются во все регионы России.

«Ваш труд бесценен, и мы гордимся тем, что в нашем городе и стране работают такие замечательные специалисты», — обратился к сотрудникам предприятия Денис Кравченко.

НПЦ «Фармзащита» уже более 30 лет вносит вклад в развитие отечественной фармацевтики. Специалистам пожелали новых научных достижений и успешной реализации новых проектов.