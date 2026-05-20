Идеальный курс: названа одна из самых распространенных ошибок частных инвесторов

«Если у человека есть зарубежные поездки, валютные расходы, иностранные контракты, необходимость оплачивать импортные товары или услуги, то крепкий рубль — это возможность решить часть финансовых задач более выгодно именно сейчас. Но превращать валюту в единственный инструмент хранения денег уже опасно», — сказала Волкова.

Она уточнила, что россияне живут в развивающемся государстве, где курс нацвалюты продолжает сильно влиять на повседневную жизнь людей. Именно поэтому сегодня особенно важно учиться диверсифицировать риски, а не делать ставку только на один актив или одну валюту. Финансовая устойчивость строится не на попытке угадать курс доллара, а на способности гибко распределять деньги между разными инструментами и задачами.

По ее словам, на фоне новостей про курс доллара есть и сообщения про то, что инфляция в РФ замедляется. По итогам года она приблизилась к 5,2%, и в публичном поле все чаще звучат заявления о стабилизации ситуации. Но расслабляться точно не стоит.

Как пояснила эксперт, Центробанк пока действует очень осторожно и решениями фактически показывает: экономика еще не достигла тех параметров, при которых можно резко снижать ключевую ставку и быстро удешевлять деньги. Это особенно чувствительно для бизнеса, потому что кредитные средства — не только про потребление, но и про запуск производств, развитие компаний, инвестиции и расширение проектов.

«И здесь есть очень важный момент: официальная инфляция и личная инфляция конкретной семьи — это две совершенно разные вещи. Для одной семьи рост цен может ощущаться минимально. Для другой расходы растут значительно быстрее, потому что структура затрат совершенно иная: обучение детей, медицина, спорт, путешествия, аренда жилья, качественные продукты, техника, услуги и развитие детей», — добавила Волкова.

Рекомендации

Она отметила, что именно поэтому сегодня особенно важно считать не «среднюю инфляцию по стране», а собственную, смотреть прежде всего на свою покупательную способность: насколько выросли обязательные расходы; стало ли сложнее откладывать деньги; насколько подорожала привычная корзина товаров и услуг; изменился ли уровень жизни семьи.

«Потому что у каждого человека и у каждой семьи инфляция своя. Именно поэтому сегодня важно держать руку на пульсе не только новостей о ставке и курсе доллара, но и собственной семейной экономики», — заключила финансовый эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.