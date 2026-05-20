Юная и беспомощная: педофилы накачали девочку наркотиками и изнасиловали

В Москве педофил напоил девочку спиртным и изнасиловал. После этого он отвез ее к другу, где они накачали ее наркотиками и надругались над ней вдвоем, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, мужчина познакомился с несовершеннолетней в одном из мессенджеров в июле 2025 года. Он знал о возрасте собеседницы, но все равно предложил ей встретиться в центре Москвы. В ходе встречи мужчина напоил девочку спиртным и совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.

Затем педофил сделал интимные фотографии беспомощной жертвы и отправил их третьему лицу. После этого он привез девочку в квартиру на севере Москвы, где находился другой мужчина. Вместе они склонили жертву к употреблению наркотиков, а затем надругались над беспомощной девочкой.

Суд Москвы признал насильников виновными и приговорил каждого к 15 годам колонии строгого режима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.