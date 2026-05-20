Фрик-звезда 2000-х истязает собак: соседи снимают на видео вой и антисанитарию

В московских районах Перово и Кузьминки разворачивается скандал вокруг местной жительницы, фрик-звезды 2000-х Светланы Яковлевой. Ее обвиняют в систематическом жестоком обращении с собаками — животные годами живут в антисанитарии, ограничены в питье, покрыты ранами от ошейников, одна собака уже погибла, другая регулярно рожает мертвых щенков. Об этом сообщила в социальных сетях московская блогер-зоозащитница.

С 14 мая соседи, волонтеры и полиция пытаются добиться изъятия животных из квартиры на юго-востоке Москвы. Поводом стало исчезновение собаки по кличке Алиса — ее нашли именно у этой женщины.

18 мая владельцы пропавшей собаки приехали за ней. В операции участвовали четыре наряда полиции, скорая помощь и электрики. Женщина видела объявления о пропаже в чатах, но молчала. Отдала Алису только под давлением полиции, при этом соврала, что нашла ее истощенной на улице.

По словам жильцов дома, в квартире постоянно стоит вой, летят мухи, из окон выкидывают мусор и экскременты. Животных систематически ограничивают в воде, на собаках видны раны и потертости от самодельных ошейников. Собак выгуливают на детских площадках. Они агрессивны, не социализированы и уже нападали на других животных, в том числе в парке Кузьминки.

Один бигль уже погиб — хозяйка связала его поводком с крупной собакой, и он задохнулся. Зимой женщина приходила в ветклинику с трупом пса и требовала «оживить» его. Еще одна собака в квартире регулярно рожает мертвых щенков.

Полиция выезжала на место многократно. Участковый принял заявления. При последнем визите наряд забрал одного бигля после скандала, но в квартиру правоохранителей не пустили, а через короткое время собаку вернули обратно хозяйке.

Все материалы переданы в проверку. Соседи продолжают фиксировать нарушения на видео. Заявления поданы в прокуратуру и зоозащитные фонды.

Светлана Яковлева стала известна в Сети в 2000-х, когда провозгласила себя «королевой гламура». Впервые она появилась в шоу «Минута славы», где исполнила песню «Желтые ботинки» Жанны Агузаровой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.