Арина Соболенко снялась в купальнике для Vogue

Первая ракетка мира Арина Соболенко приняла участие в фотосессии для журнала Vogue. Снимки уже появились в социальных сетях издания, сообщает «Царьград» .

На одном из снимков спортсменка позирует на балконе с видом на море. На ней черный купальник-монокини с асимметричным вырезом и остроносая обувь на высоком каблуке.

Автором фотосессии выступил американский фотограф Стивен Кляйн. В объектив также попал образ с прозрачным черным комплектом — бесшовным бюстгальтером и облегающей юбкой максимальной длины.

