«Лучше молоко вылить в землю, чем снизить цены» — это, к сожалению, не метафора, а иллюстрация ситуации, когда сохранение цены и потенциальной будущей прибыли воспринимается как более выгодный вариант, чем распродажа продукции с убытком или ниже ожидаемого уровня, заявил РИАМО д. э. н., профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Рекордные запасы: успех или проблемы с реализацией

Заявление о рекордных запасах сыра и молока свидетельствует о перепроизводстве. Это может быть как признаком успешного развития отрасли, так и сигналом о наличии проблем с реализацией продукции, полагает эксперт.

С одной стороны, можно говорить о положительной динамике в росте производства. Программы субсидирования, льготного кредитования и поддержки молочных ферм способствуют увеличению поголовья скота и модернизации производства. Частные инвестиции в молочную отрасль, в том числе в сыроварение, могли привести к расширению производственных мощностей. Увеличение импорта из дружественных стран также могло повлиять на доступность сырья или готовой продукции, косвенно влияя на внутреннее производство.

Но при этом если внутренний рынок не справляется, это указывает на дисбаланс между производством и потреблением или сбытом, констатирует профессор.

Почему цены растут, несмотря на перепроизводство

Высокая себестоимость производства не позволяет автоматически снижать цены. Производители стремятся сохранить свою рентабельность. Розничные сети имеют свои наценки, которые порой значительно увеличивают конечную цену для потребителя. Они могут не спешить снижать цены, сохраняя свою маржу, объясняет Толкачев.

Некоторые производители могут сознательно поддерживать высокие цены, рассчитывая на устойчивый спрос со стороны более обеспеченных слоев населения или на то, что другие игроки рынка не смогут предложить аналогичные товары по более низкой цене, добавляет он.

По словам экономиста, в некоторых случаях хранение продукции «на полке» может рассматриваться как более выгодная стратегия, чем резкое снижение цен, которое может привести к убыткам. Это особенно актуально для продуктов с длительным сроком хранения, таких как сыры. Если запасы сыра или молока имеют достаточный срок годности, производители могут быть готовы ждать повышения цен или более выгодных условий сбыта.

Также если нет возможности быстро реализовать продукцию по приемлемой цене, даже при наличии избытка, может начаться неэффективное хранение, а в крайних случаях — и порча продукции. Иногда производители могут сознательно создавать дефицит или держать цены на высоком уровне, чтобы влиять на рыночную конъюнктуру, отмечает Толкачев.

«В итоге вместо того, чтобы продукт становился доступнее для населения, мы видим парадоксальную ситуацию: при избытке предложения цены продолжают расти. Это говорит о неэффективном функционировании рынка, проблемах с логистикой, ценообразованием и, возможно, о нецелесообразной политике отдельных участников рынка», — считает эксперт.

Кризис перепроизводства: в чем суть

Термин «кризис перепроизводства» заключается в дисбалансе спроса и предложения. После периодов роста цен или общего экономического спада потребители склонны сокращать расходы на продукты питания, особенно те, которые считаются менее эластичными по цене (как, например, некоторые виды сыров). Люди могут переключаться на более дешевые альтернативы или сокращать потребление.

Также возможны изменения в предпочтениях потребителей: переход на растительные аналоги молочных продуктов или изменение структуры потребления сыров (например, спрос на более дешевые сорта растет, а на дорогие — падает).

«Рост цен на корма, ветеринарные препараты, топливо, электроэнергию, а также затраты на рабочую силу могут повышать себестоимость производства молока и сыра. Производителям сложнее снижать цены, если их издержки высоки. Неэффективная логистика, сложности с доступом к торговым сетям, высокая доля посредников могут увеличивать конечную цену для потребителя и ограничивать объемы сбыта», — говорит Толкачев.

Экспорт как способ решения проблемы

Призыв наращивать экспорт является логичным шагом для решения проблемы перепроизводства, уверен экономист. Если внутренний рынок перенасыщен, выход на внешние рынки может помочь сбалансировать спрос и предложение, поскольку увеличивается объем продаж, снижаются излишки. Экспорт может быть более выгодным, чем продажа по низким ценам на внутреннем рынке. Также успешный экспорт способствует укреплению имиджа российских продуктов.

Но при этом для успешного экспорта необходимо решить ряд задач: соответствие международным стандартам, наличие конкурентоспособной продукции, доступ к логистическим цепочкам и эффективная маркетинговая политика, резюмирует Толкачев.