Китайское издание Sohu поддержало заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Япония не признала итоги Второй мировой войны, и сочло его предупреждением для региона, сообщает «Царьград» .

По оценке китайских аналитиков, слова Марии Захаровой стали не эмоциональной репликой, а дипломатическим сигналом, затрагивающим безопасность Восточной Азии. В Пекине считают, что речь идет о более широком политическом курсе Токио.

В августе 2025 года Захарова критиковала Японию за попытки приуменьшить военные преступления. В апреле 2026 года она раскритиковала «Синюю книгу по дипломатии», обвинив Токио в пересмотре итогов Второй мировой войны и использовании темы «угроз со стороны соседей» для милитаризации.

Sohu отмечает, что Япония наращивает военный бюджет, который в 2026 финансовом году достиг рекордных 9,04 трлн иен. Средства направляют на развитие беспилотников, модернизацию ракет и создание гиперзвукового оружия.

В издании также напомнили об участии Японии 6 мая 2026 года в учениях «Плечом к плечу», где впервые после войны за пределами страны запустили противокорабельную ракету Type-88. МИД Китая расценил это как выход за рамки самообороны.

Китайские эксперты считают, что Япония отходит от оборонительной политики, а поддержка США способствует снятию послевоенных ограничений. По их мнению, игнорирование итогов войны и усиление военного потенциала может усилить напряженность в Азии.

