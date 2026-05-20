Топ-10 трендовых фасонов платьев на выпускной 2026

В материале РИАМО — о том, на какие тренды стоит опираться при выборе платья для главного школьного вечера.

Выпускной вечер — это идеальный момент, чтобы заявить о своем стиле и подвести красивую черту под школьными годами. Современная мода отказывается от избыточного, сковывающего движения декора в пользу чистых силуэтов, интересных фактур и практичности. Сегодня в приоритете наряды, которые не просто эффектно выглядят на фото, но и позволяют чувствовать себя уверенно на танцполе, а после праздника не осядут мертвым грузом в шкафу.

1. Архитектурные драпировки

Этот прием стал главным хитом сезона, переосмысливающим классический вечерний стиль. Мягкие складки ткани, идущие по косой, чувственно очерчивают силуэт, подчеркивают достоинства фигуры и маскируют любые нюансы в области талии или бедер. Такие платья выглядят невероятно дорого и утонченно, напоминая наряды греческих богинь в современном исполнении. Останется добавить украшения (колье, серьги), сделать укладку волнами — и образ готов.

2. Возвращение лаконичного бандо

Платья с открытыми плечами и ровной, четкой линией декольте бьют рекорды популярности. Отсутствие бретелей делает акцент на ключицах и шее, добавляя образу хрупкости и благородства. Модели длины макси или миди в таком исполнении идеальны для выпускного.

3. Корсетные лифы с гибкой структурой

Трендовые корсеты стали намного комфортнее: жесткие утягивающие «кости» уступили место мягким, эластичным линиям. В моде как полностью закрытые атласные лифы, так и полупрозрачные вставки из сетки, деликатно подчеркивающие архитектуру платья. Они создают красивый контраст с летящими или, наоборот, строгими прямыми юбками.

4. Благородный сатиновый шик

Гладкий атлас и шелк с деликатным полуматовым финишем остаются главными материалами для выпускного бала. Платья-комбинации в духе эстетики 90-х или лаконичные струящиеся макси-модели в пастельных оттенках выглядят «тихой роскошью». Главный плюс — такое платье легко интегрировать в гардероб после выпускного, стилизуя его с оверсайз-жакетом или джинсовкой.

5. Платья с кейпами и накидками

Этот тренд заменяет привычные палантины встроенными элементами кроя в виде легких накидок или фальш-рукавов, спадающих со спины. Кейп добавляет образу умеренной драматичности, королевского шлейфа и кинематографичности при движении. Часто такие элементы делаются съемными, что позволяет кардинально сменить образ для неофициальной части вечера.

6. Влажный металлизированный блеск

Вместо привычных россыпей тяжелых пайеток дизайнеры предлагают примерить ткани с эффектом жидкого металла или жидкого золота. Мерцающий люрекс, хромированный атлас и футуристичное напыление улавливают малейшие блики света и камер. Такой наряд не требует массивных украшений, ведь ткань сама по себе работает как главный акцент.

7. Неоромантичные 3D-цветы и крупные банты

Объемный декор выходит на первый план, добавляя выпускным аутфитам легкую театральность и фактурность. Это могут быть гигантские акцентные банты на пояснице или плече, а также крупные бутоны из ткани, распускающиеся на лифе. Подобные элементы делают даже самое простое по крою платье произведением искусства.

8. Интригующая асимметрия

Одного плеча, неровного подола или одного ультравысокого разреза на бедре достаточно, чтобы сделать образ динамичным. Асимметричные линии усложняют геометрию платья и мгновенно приковывают к себе взгляд. Этот тренд создан для девушек, которые хотят уйти от классических канонов и добавить наряду дерзости.

9. «Новая романтика» в пастельных тонах

На смену вызывающим и агрессивным нарядам пришла эстетика нежности, легкости и гармонии. Самыми актуальными цветами сезона стали мягкие, воздушные оттенки: лавандовый, пудрово-розовый, небесно-голубой, фисташковый и сливочный. Романтическое настроение в таких платьях поддерживается тонкими бретелями, летящими тканями (вроде органзы и шифона) и деликатными деталями — например, небольшими трехмерными цветочными аппликациями или аккуратным съемным бантом, что делает образ юным, свежим и утонченным.

10. Декоративные перья и эффект бахромы

Динамика в движении — один из главных девизов моды 2026 года. Платья, украшенные невесомыми перьями страуса или длинной густой бахромой по подолу (или на рукавах), создают завораживающий эффект при каждом шаге и особенно круто смотрятся в танце. Этот тренд отсылает к эстетике «ревущих двадцатых», но в современной, более минималистичной обработке.