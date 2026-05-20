Топ-10 трендовых фасонов платьев на выпускной 2026
Фото - © РИА Новости
В материале РИАМО — о том, на какие тренды стоит опираться при выборе платья для главного школьного вечера.
Выпускной вечер — это идеальный момент, чтобы заявить о своем стиле и подвести красивую черту под школьными годами. Современная мода отказывается от избыточного, сковывающего движения декора в пользу чистых силуэтов, интересных фактур и практичности. Сегодня в приоритете наряды, которые не просто эффектно выглядят на фото, но и позволяют чувствовать себя уверенно на танцполе, а после праздника не осядут мертвым грузом в шкафу.
1. Архитектурные драпировки
Фото - © brusnikabrand.com
Этот прием стал главным хитом сезона, переосмысливающим классический вечерний стиль. Мягкие складки ткани, идущие по косой, чувственно очерчивают силуэт, подчеркивают достоинства фигуры и маскируют любые нюансы в области талии или бедер. Такие платья выглядят невероятно дорого и утонченно, напоминая наряды греческих богинь в современном исполнении. Останется добавить украшения (колье, серьги), сделать укладку волнами — и образ готов.
2. Возвращение лаконичного бандо
Фото - © ame-store.ru
Платья с открытыми плечами и ровной, четкой линией декольте бьют рекорды популярности. Отсутствие бретелей делает акцент на ключицах и шее, добавляя образу хрупкости и благородства. Модели длины макси или миди в таком исполнении идеальны для выпускного.
3. Корсетные лифы с гибкой структурой
Фото - © lichi.com
Трендовые корсеты стали намного комфортнее: жесткие утягивающие «кости» уступили место мягким, эластичным линиям. В моде как полностью закрытые атласные лифы, так и полупрозрачные вставки из сетки, деликатно подчеркивающие архитектуру платья. Они создают красивый контраст с летящими или, наоборот, строгими прямыми юбками.
4. Благородный сатиновый шик
Фото - © lichi.com
Гладкий атлас и шелк с деликатным полуматовым финишем остаются главными материалами для выпускного бала. Платья-комбинации в духе эстетики 90-х или лаконичные струящиеся макси-модели в пастельных оттенках выглядят «тихой роскошью». Главный плюс — такое платье легко интегрировать в гардероб после выпускного, стилизуя его с оверсайз-жакетом или джинсовкой.
5. Платья с кейпами и накидками
Фото - © ozon.ru
Этот тренд заменяет привычные палантины встроенными элементами кроя в виде легких накидок или фальш-рукавов, спадающих со спины. Кейп добавляет образу умеренной драматичности, королевского шлейфа и кинематографичности при движении. Часто такие элементы делаются съемными, что позволяет кардинально сменить образ для неофициальной части вечера.
6. Влажный металлизированный блеск
Фото - © lamoda.ru
Вместо привычных россыпей тяжелых пайеток дизайнеры предлагают примерить ткани с эффектом жидкого металла или жидкого золота. Мерцающий люрекс, хромированный атлас и футуристичное напыление улавливают малейшие блики света и камер. Такой наряд не требует массивных украшений, ведь ткань сама по себе работает как главный акцент.
7. Неоромантичные 3D-цветы и крупные банты
Фото - © 1811stores.com
Объемный декор выходит на первый план, добавляя выпускным аутфитам легкую театральность и фактурность. Это могут быть гигантские акцентные банты на пояснице или плече, а также крупные бутоны из ткани, распускающиеся на лифе. Подобные элементы делают даже самое простое по крою платье произведением искусства.
8. Интригующая асимметрия
Фото - © lamoda.ru
Одного плеча, неровного подола или одного ультравысокого разреза на бедре достаточно, чтобы сделать образ динамичным. Асимметричные линии усложняют геометрию платья и мгновенно приковывают к себе взгляд. Этот тренд создан для девушек, которые хотят уйти от классических канонов и добавить наряду дерзости.
9. «Новая романтика» в пастельных тонах
Фото - © unirenter.ru
На смену вызывающим и агрессивным нарядам пришла эстетика нежности, легкости и гармонии. Самыми актуальными цветами сезона стали мягкие, воздушные оттенки: лавандовый, пудрово-розовый, небесно-голубой, фисташковый и сливочный. Романтическое настроение в таких платьях поддерживается тонкими бретелями, летящими тканями (вроде органзы и шифона) и деликатными деталями — например, небольшими трехмерными цветочными аппликациями или аккуратным съемным бантом, что делает образ юным, свежим и утонченным.
10. Декоративные перья и эффект бахромы
Фото - © wildberries.ru
Динамика в движении — один из главных девизов моды 2026 года. Платья, украшенные невесомыми перьями страуса или длинной густой бахромой по подолу (или на рукавах), создают завораживающий эффект при каждом шаге и особенно круто смотрятся в танце. Этот тренд отсылает к эстетике «ревущих двадцатых», но в современной, более минималистичной обработке.