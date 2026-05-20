Хантавирус настигнет РФ в этом году: прогноз академика РАН Онищенко

Онищенко: хантавирус проявится в России, но бояться его не стоит

Хантавирус может проявить себя в России уже в этом году, однако бояться его не стоит, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что ситуация с круизным лайнером MV Hondius, где появился очаг вспышки вируса, осталась позади. Однако уже в этом году хантавирус будет проявлять себя, но бояться его не стоит.

«Главное, чтобы была настороженность первичной медицинской сети, чтобы были проведены все дератизационные и дезинсекционные мероприятия», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что хантавирус проявляется в виде кардиопульмонального синдрома, а также геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.